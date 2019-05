“Nonna aiutami, ho investito una donna”. Anziani truffati di oltre 4mila euro

CALVI RISORTA – Si è presentato a casa di due anziani di Calvi Risorta truffandoli di oltre 4 mila euro. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, quando l’uomo è giunto a casa di due anziani raccontando che il loro nipote aveva investito una donna e rischiava l’arresto se non avessero raccolto una cifra in denaro. La persona ha fatto nomi precisi, indicando luoghi e circostanze ben precise anche del posto di lavoro del giovane. Addirittura una telefonata, assolutamente fasulla, dove il nipote chiedeva aiuto ai nonni. I due anziani, presi dalla disperazione, hanno consegnato tutto ciò che avevano in casa: 700 euro in contanti e oro e preziosi che erano custoditi in casa. Solo, molto più tardi, quando il truffatore ormai era ben lontano, hanno scoperto l’amara verità di essere stati raggirati.