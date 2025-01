Nonnina di 86 anni cade in casa. 118 e Vigili del Fuoco sul posto

Nessuno sentiva le sue urla disperate, dunque la signora…

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Una brutta avventura quella accaduta ieri mattina a una donna di 86 anni in via Fuga. La donna, che vive da sola, è caduta nella sua abitazione e, non riuscendo a muoversi, ha urlato per farsi sentire dai vicini. Quando ha capito di non ricevere aiuto, si è trascinata fino al telefono e ha chiamato lei stessa i soccorsi. Al 118 ha spiegato di essere caduto, di provare dolore e di avere bisogno di aiuto. Poco dopo, un’ambulanza della centrale operativa di Caserta è arrivata sul posto, ma per aprire la porta è stato necessario l’intervento anche dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, si è appurato che la nonnina non aveva gravi lesioni, ma solo un forte spavento.