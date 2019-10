SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Si è temuto molto per la sua vita, ma pare che in queste ore La situazione sia migliorata.

Ieri pomeriggio, a Santa Maria Capua Vetere, un noto assicuratore di 63 anni, di cui il nuovo non rileviamo per motivi di privacy, si è accasciato a terra. Il malore ho dovuto un improvviso in parto per partito l’uomo. Veramente trasportato all’ospedale Sant’Anna di Caserta