Noto avvocato derubato dalla banda delle auto in sosta

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Avvocato derubato dalla banda delle auto in sosta. Ieri mattina lungo la Variante di Aversa, il professionista aversano recandosi alla propria vettura ha scoperto che lo zaino in essa contenuto era stato portato via. Il danno maggiore è non solo la sottrazione dello zaino, ma dei documenti in esso contenuti sono importanti per il lavoro.

Questo l’appello lanciato dallo stesso sui social, Vincenzo D’A: “Buonasera, questa mattina, in zona variante, mi è stato asportato dall’auto uno zaino blu piquadro contenente fascicoli processuali a me riferibili, un’agenda (con i miei dati), una pen drive, un codice penale e una penna firma digitale. Siccome non vi è nulla di particolare valore economico (oltre allo zaino) ma tanto di valore professionale, chiedo gentilmente che mi contattiate qualora vi imbatterete nel contenuto dello zaino che, verosimilmente, sarà stato buttato via poiché utile solo per me. Grazie“