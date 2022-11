ALVIGNANO – Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato. I malviventi hanno preso di mira un noto caseificio alla periferia di Alvignano che è stato depredato. Portata via la cassaforte con all’interno una somma in contanti. Spariti anche dei salumi, dei prosciutti e dei liquori. Per entrare nell’attività commerciale, i banditi hanno sfondato la porta d’ingresso in vetro. Sul caso indagano i carabinieri.