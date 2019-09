Noto ginecologo dell’ASL CE2 indagato per molestie sessuali

CASERTA – Un noto ginecologo dell’ASL Ce/2 e’ indagato per molestie sessuali nei confronti di una paziente. R.C. questa la sigla del nome del maturo professionista ginecologo sotto la spada di Damocle della Giustizia. Indagini intanto sono in corso e sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dirette dal Procuratore Capo Antonietta Troncone e sono eseguite dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere unitamente a quelli di Macerata Campania congiuntamente alla squadra di pg. della locale Procura. Atti acquisiti e/o nei vari uffici e altri mezzi di ricerca sono stati posti in opera per inchiodare definitamente il ginecologo ed intanto una lunga fila di persone sono da ascoltare dalla polizia giudiziaria. In pratica sarebbero le varie pazienti che usufruiscono del laboratorio di ginecologia dove il professionista fa visita in quanto egli e’ a sua volta un dipendente dell’Asl.

Intanto il pubblico ministero, attraverso un attivita’ di monitoraggio, cerca riscontri a quanto denunziata dalla signora vittima per quanto concerne soprattutto le avances del ginecologo, nell’esercizio della sua professione sanitaria specialistica e cerca di comprendere soprattutto se l’atto sia sia stato isolato o se sia ripetuto piu’ volte perchè il professionista potrebbe essere un abitue’ trattando, nella sua professione, una parte estremamente delicata e sensibile del corpo umano. Intanto voci di corridoio confermano che sia stato avviata anche una indagine amministrativa e disciplinare interna nei confronti del dott. specialista ginecologo R. C. la cui posizione sta assumendo una posizione particolarmente delicata. Intanto rischia una sospensione amministrativa oltre che un provvedimento di arresto penale. A breve gli ulteriori sviluppi della brutta vicenda.