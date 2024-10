Noto imprenditore di alberghi e supermercati muore dopo un’operazione: 4 MEDICI INDAGATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Sono quattro i medici indagati per la morte dell’imprenditore Angelo Maria Carrozza di Altavilla Silentina, comune della della provincia di Salerno.

Il decesso è avvenuto una settimana fa al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove il 73enne si era recato per sottoporsi ad un intervento di routine alla prostata, durato stranamente oltre 4 ore. Dopodiché è stato riportato nella propria stanza, dove ha improvvisamente iniziato ad accusare dolori lancinanti, chiedendo continua assistenza fino a quando i medici hanno deciso di riportarlo in sala operatoria, dichiarando poi la morte del paziente per arresto cardiaco.

Una versione dei fatti che però non ha convinto i familiari, che hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Casal di Principe: la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha così aperto un’inchiesta, che vede ora indagati quattro medici. Il pm inquirente ha ordinato anche l’esame autoptico.

Angelo Carrozza lascia moglie e un figlio: la sua improvvisa dipartita ha suscitato stupore e dispiacere nella comunità altavillese e non solo, dove era molto conosciuto per aver avviato diverse attività imprenditoriali nel ramo assicurativo, dei supermercati ed alberghiero, costruendo anche il noto hotel & resort L’Araba Fenice proprio ad Altavilla Silentina.