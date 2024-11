Noto pregiudicato di MARCIANISE, in passato sotto inchiesta per rapporti con i Belforte, se la svigna in pigiama dai domiciliari. Ri-arrestato e ri-condannato

Dopo non averlo trovato nella sua casa di parco Primavera, i poliziotti della questura di Caserta lo hanno acciuffato

MARCIANISE – Francesco Buanno 39 anni, di Marcianise, è un noto pregiudicato. Il suo nome è comparso, piu volte, negli anni scorsi, non solo nei resoconti crinistuci relativi alla cosiddetta criminalità comune, ma il suo nome è saltato fuori ancge in indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul. clan Belforte, a cui, in talune circostanze,

Buanno è apparso contiguo se non addirittura legato. Non un criminale di terza serie, ma uno che va, guardato a vista anche durante la sua attuale detenzione domiciliare dovuta ai reati di rapina lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I controlli sono affidati ai poliziotto della questura di Caserta chr nella giornata di giovedì non l’ hanno trovato. presente, so era allontanato in pigiae dal pianerottolo, nella sua residenza di parco Primavera, cuore popolare della città di Marcianise.

Una volta accettato si che non c’era alcuna motivazione di ordine sanitario, legata alla salute del Buanno che avesse potuto giustificare l’allontanamento, hanno dato inizio alle ricerche fino rintracciare il 39enne che è stato ancora una volta tratto in arresto con l’accusa di evasione e riconduce dolo ai domiciliari.

Nella giornata di ieri, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è svolto il processo per direttissima e Francesco Buanno è stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.