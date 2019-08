NOTTE DA INCUBO. Armati, piombano in casa di un noto stilista. Picchiano e sequestrano il collaboratore domestico

CASERTA – Irruzione nella notte in casa del noto stilista Michele Del Prete. In via Libertà i malviventi hanno fatto irruzione: in casa c’era il collaboratore domestico, contro il quale i rapinatori si sono scagliati.

I malviventi, secondo una prima ricostruzione, erano armati e uno di loro ha puntato la pistola verso l’uomo per farsi indicare dove prendere oggetti di valore. Di fronte al diniego, il collaboratore domestico è stato riempito di botte e chiuso in una stanza.

Alle 5 del mattino i ladri hanno lasciato l’abitazione, dopo averne messo a soqquadro le stanze. Solo danni alla casa e ferite per il collaboratore, mentre non sono stati portati via nè oro, nè oggetti preziosi.

Fabio e Michele Antea non sono a San Marco Evangelista poichè stanno trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda.