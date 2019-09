NOTTE DEI RICERCATORI. Oggi e domani la Reggia di Caserta aperta eccezionalmente di sera, ingresso a soli 3€

CASERTA – Il 27 e il 28 settembre si terrà la Notte dei Ricercatori alla Reggia di Caserta. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini.

Nell’ambito della Notte dei Ricercatori, che vedrà protagonista anche la Reggia di Caserta con un progetto a cura del Laboratorio di restauro per i Beni Storico/Artistici e per i Beni Archivistici e Librari, il 27 e 28 settembre il primo cortile e il vestibolo superiore ospiteranno Sharper e B-Future.



– SHaring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience ovvero “condividere le passioni dei ricercatori, per il coinvolgimento e la responsabilità” – è un progetto nazionale che coinvolge dodici città capoluogo di provincia in 8 diverse regioni. Il progetto nella Reggia di Caserta è coordinato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che quest’anno parteciperà con tutti i suoi Dipartimenti. Il primo cortile, venerdì 27 settembre dalle 19 alle 23.30 e sabato dalle 9 alle 13, sarà animato da decine di ricercatori per scoprire la bellezza della matematica, osservare il cielo e le sue meraviglie, scoprire le ultime frontiere della biologia, esplorare i meandri della psiche, avventurarsi nel mondo della domotica e della robotica, fare un viaggio nella letteratura o sulla scena di un crimine.



I Laboratori di Restauro per i Beni Storico/Artistici e per i Beni Archivistici e Librari della Reggia di Caserta saranno parte attiva del progetto Sharper con “Oltre il visibile: Diagnostica e ricerca sui beni culturali”. Sotto la lente di ingrandimento dei restauratori del Palazzo vanvitelliano due quadri, ‘La veduta della città di Acireale’ di Emanuele Grasso (1789-1853) del 1832, affresco su tavola, e ‘Senza titolo’ di Clara Spinelli, del 1783, pastello su tela e due volumi, conservati presso l’Archivio Storico della Reggia. Durante l’esposizione sono previste delle dimostrazioni di analisi in XRF (fluorescenza ai raggi X) e Raggi UV con strumentazione portatile da eseguire sulle opere in loco. Ai restauratori della Reggia si affiancheranno i fisici del CIRCE (Center for Isotopic Research on the Cultural and Environmental Heritage) di Caserta.



Parteciperanno al progetto Sharper Questura di Caserta, Infn, Cira, Cnr, Arpac, Umac, Innova, Inaf e il Planetario di Caserta.



Sabato 28 settembre, a partire dalle 10, anche il vestibolo superiore farà da splendida cornice agli eventi in programma. I ricercatori Neuromed, la rete I.R.C.C.S. delle Neuroscienze, l’Associazione Parkinzone e il Centro per la Scena Contemporanea presenteranno Dance Well nell’ambito del progetto

. L’iniziativa avrà come protagonisti i malati di Parkinson, impegnati nella pratica artistica della danza, che gli studi scientifici più recenti hanno mostrato capace di avere effetti positivi sui sintomi e sulla qualità di vita delle persone affette da questa patologia.



La Reggia di Caserta resterà aperta per la Notte dei Ricercatori, venerdì 27 settembre,. Le attività di sabato 28 settembre verranno svolte dalle 9:00 alle 13:00, orari e prezzi ).