NOTTE DELLA MATTANZA IN CARCERE. Poliziotto della penitenziaria torna libero. Arrestato ma era già in pensione

CALVI RISORTA (gv) – Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il tribunale del Riesame ha revocato la misura in carcere per Oreste Salerno, difeso dall’avvocato Angelo Raucci, disponendo per lui la misura meno afflittiva dei domiciliari. Confermata, invece, la misura del carcere per l’ispettore Salvatore Mezzarano, ritenuto dalla Procura uno degli organizzatori dei pestaggi, e i domiciliari per Fabio Ascione. Entrambi sono difesi dagli avvocati Giuseppe Stellato e Michele Spina. Invece annullamento dei domiciliari per Claudio Di Siero. L’agente infatti, è già in pensione.