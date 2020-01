Notte di terrore, banda dell’Audi entra in casa. Ma il proprietario si arma di spranga e…

LETINO – Una notte di paura quella vissuta, tra sabato e domenica scorsi, da un abitante di Letino. Una banda di malviventi, composta da tre persone, si è introdotta nottetempo in casa sua, dopo aver provato invano in altre due abitazioni. Il proprietario, svegliato dai rumori provocati dai ladri, si è reso conto di quello che stava per accadere e, senza perdersi d’animo, si è armato di spranga di ferro e ha affrontato i ladri, colpendone uno. L’uomo è riuscito a sventare il colpo e a metterli in fuga.

I tre, dopo la colluttazione, sono spariti a bordo di un’Audi di grossa cilindrata e sono stati intercettati sulla strada provinciale 273 in direzione San Gregorio Matese, da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese. A quel punto i ladri, con una manovra improvvisa e rischiosa, hanno eluso il posto di blocco innescando un inseguimento che è durato per diversi chilometri. Dopo un po’, il commando ha deciso di abbandonare l’auto per fuggire a piedi nella boscaglia del Matese e facendo perdere così le proprie tracce. L’Audi sequestrata, potrebbe appartenere al gruppo criminale che ha terrorizzato l’alto Casertano nei mesi scorsi, colpendo diversi obiettivi.