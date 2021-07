Notte d’inferno nella discarica: in fiamme le ecoballe. Nube tossica al confine tra Napoli e CASERTA

AGRO AVERSANO/REGIONALE – E’ stata una notte terribile che ha riportato alla mente i periodi più cupi della terra dei fuochi. Un incubo per tanti residenti nell’agro aversano in seguito. Si è innescato, intorno alle ore 23, infatti, un incendio nella discarica di Taverna del Re, ubicata nel territorio del comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno avvolto le ecoballe presenti nella discarica; l’odore nauseabondo ha invaso l’area tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, rendendo l’aria irrespirabile. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco che hanno cercato di limitare i danni nel più breve tempo possibile.