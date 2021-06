CARINARO – Una densa nube nera si è levata nel cielo di Carinaro. Dei rifiuti, anche di plastica, sono stati dati alle fiamme nell’ex campo profughi. L’incendio è stato appiccato in zona via Del Campo nel tardo pomeriggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme. La nube nera era visibile a diversi metri di distanza.