Nuovo interrogatorio per Angela Iannotta, ancora ricoverata in ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nuovo interrogatorio in ospedale per Angela Iannotta, la 28enne di Santa Maria Capua Vetere ricoverata in gravi condizioni dopo aver subito due interventi per dimagrire. La donna, madre di tre piccoli bimbi, è stata sentita per la seconda volta in due settimane dal sostituto procuratore Valentina Santoro, titolare dell’inchiesta per lesione colpose gravissime in cui per ora è indagato il medico chirurgo napoletano Stefano Cristiano, che ha operato Angela due volte con il bypass gastrico in pochi mesi (ultima operazione nel gennaio scorso). Dal suo letto dell’Unità Operativa Grossi Traumi dell’ospedale di Caserta dove è ricoverata dal 3 febbraio scorso, Angela ha risposto alle domande del pm, ma per ora, sul contenuto delle dichiarazioni fornite, come dichiarato dagli avvocati della 28enne, Raffaele e Gaetano Crisileo. L’indagine, dunque, potrebbe allargarsi a macchia d’olio. Angela é ancora in pericolo di vita ed é in procinto di sottoporsi ad un quinto e rischioso intervento chirurgico ‘salva vita’ per la ricostruzione di alcuni organi interni (tra cui l’esofago) presso il Secondo Policlinico di Napoli ad opera del professor Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale all’Università Federico II di Napoli e della sua equipe. Intanto i consulenti medici legali sono al lavoro sulla documentazione sanitaria sequestrata per la stesura di una consulenza finalizzata a ricostruire il susseguirsi degli eventi che hanno interessato Angela e per stabilire eventuali responsabilità a carico dei medici che hanno avuto in cura la giovane nel trattamento operatorio (pre e post).