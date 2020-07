Nuovo positivo al CORONAVIRUS, il sindaco: “E’ asintomatico ed è già in isolamento domiciliare”

GIANO VETUSTO – Un caso di Coronavirus è stato registrato a Giano Vetusto. Lo si apprende dalla pagina facebook ufficiale dell’Ente comunale: “Nella giornata di oggi L’ ASL ha comunicato al Sindaco che è stato riscontrato il primo caso di positività al Coronavirus per una persona domiciliata ma non residente nel Comune di Giano Vetusto . Il paziente, risulta essere asintomatico ed è già in isolamento domiciliare, insieme ai suoi conviventi, sta bene e si stanno ricostruendo tutti i contatti che ha avuto in questi giorni, non ci sono stati contatti con persone del nostro Comune. Seguiremo scrupolosamente le procedure per garantire la sicurezza di noi tutti.”