Occhio ai ladri “circensi”. La fuga appesi al palo della rete telefonica

SANT’ARPINO (Christian e Lidia de Angelis) – E’ avvenuto ieri, intorno alle 18:30, in via Nino Bixio non distante dalla Piazzetta Paradiso, a Sant’Arpino. Tre uomini hanno provato a mettere in atto un’intrusione in un appartamento, visti da una cittadina, hanno iniziato a scendere dal palo della rete telefonica che divide i balconi, entrando in auto e fuggendo via. In realtà pare che i banditi siano stati messi in fuga dagli stessi proprietari dell’appartamento.

I delinquenti erano a bordo di una Golf blu. La donna ha denunciato l’accaduto e ha allertato anche gli altri cittadini scrivendo l’accaduto sui social.