VILLA LITERNO – Tentativi di truffe agli anziani, è allarme a Villa Literno. Numerosi cittadini hanno segnalato, nelle ultime settimane, la presenza, per le vie cittadine, di truffatori che tenterebbero di mettere a segno dei colpi soprattutto in case di anziani, in particolare quelli che vivono da soli. La tecnica sarebbe sempre la stessa: bussano e cercano di introdursi raggirando i malcapitati con scusanti varie.