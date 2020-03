OCCHIO AL METEO. Altro che Primavera! Da Domenica crollo termico: ondata di freddo e neve

Splende il sole e fa caldo oggi in quasi tutt’Italia, con temperature che ricordano da vicino la Primavera in questi giorni bui per l’Italia colpita dall’epidemia di Coronavirus dilagante in modo particolare nelle Regioni del Nord.

Sta facendo decisamente più freddo, invece, al Sud, soprattutto sulle coste del basso Adriatico (Puglia e Molise) e di Calabria e Sicilia, dove anche oggi abbiamo avuto valori di quasi 10°C inferiori rispetto alle massime della pianura Padana o delle zone interne della Toscana.

La prossima settimana, su tutto il Casertano, farà irruzione un’ondata di gelo proveniente dalla Russia.

A partire già da domenica 22 Marzo, infatti, giungeranno masse d’aria molto fredde dapprima di matrice artica, poi continentale direttamente dalla Siberia.

A preoccupare, oltre al freddo in sè fuori stagione, è il crollo termico: le temperature potrebbero bruscamente precipitare verso il basso con un calo di oltre 20°C in poche ore, determinando violenti temporali di neve e fenomeni meteorologici particolarmente estremi.