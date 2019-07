OCCHIO AL METEO! Domenica nera: in arrivo temporali, nubifragi e grandine

Situazione odierna: cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 28 luglio: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Lunedì, 29 luglio: cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.