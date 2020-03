Oggi è SAN GIUSEPPE. Supplica in diretta Facebook per la comunità religiosa casertana

Caserta – (pm) Oggi, solennità di San Giuseppe – sposo della B.V. Maria -, è una giornata liturgicamente importante per la comunità dei fedeli cattolici. Come anche per la società civile essendo il giorno della Festa del Papà.

Nonostante il dramma della pandemia che sta vivendo il Paese, con un numero di vittime che impaurisce, non viene meno il senso della ricorrenza.

Specie per i bambini, che, sebbene a casa, sono stati nondimeno impegnati dalle loro maestre, attraverso le comunicazioni a distanza, ad imparare la classica poesia ed a realizzare i piccoli regali per il loro papà.

La comunità religiosa casertana, per onorare il santo (Ecco il servo saggio e fedele, che il Signore ha posto a capo della sua famiglia – Lc 12,42), in considerazione della chiusura delle chiese come misura profilattica concorrerà all’iniziativa di don Nicola Lombardi che, in diretta Facebook, alle ore 18.30 celebrerà una messa dalla chiesa di Mezzano ed alle 19.30, da quella di Casolla, reciterà una supplica a Gesù crocifisso.

Alle ore 21, poi, su TV2000 si potrà partecipare alla recita del Santo Rosario.

Nella circostanza, i fedeli sono stati invitati ad accendere un cero sul davanzale per ravvivare il senso di comunità e di solidarietà in questo momento difficile.

Crediamo che sia un’iniziativa lodevole a cui tutti dovremmo aderire, credenti o non credenti.