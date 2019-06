Oggi i funerali di Maurizio, il papà morto dopo l’incidente in moto sull’Asse Mediano

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Si tratta di Maurizio Boccella 55anni, di Marigliano, sposato con Emilia Barbarisi dal 2010 e padre della piccola Emanuela, di 7 anni. Maurizio era in sella alla sua moto quando si è scontrata contro il mezzo della Protezione Civile lungo la Nola/Villa Literno, l’uomo è stato sbalzato dal veicolo, finendo in terra e nell’impatto ha perso la vita.

Inutili i soccorsi che hanno cercato di salvare Maurizio, per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per risalire alle reali dinamiche dell’incidente, avvenuto nei pressi dell’uscita Caivano, incidente mortale che ha causato per ore code chilometriche.

La salma è stata sottoposta ad autopsia presso il reparto di medicina legale, mentre stamattina alle 11 si sono tenuti i funerali.