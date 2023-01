Oggi l’ultimo saluto a Tobia: il 50enne morto in un tragico schianto in autostrada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Chiesa gremita questa mattina per dare l’ultimo saluto a Tobia Ferrara, l”operaio mondragonese che mercoledì 18 gennaio, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, mentre viaggiava a bordo di un furgoncino assieme ad altri operai per raggiungere la Lombardia. In merito alla dinamica dell’incidente che ha portato alla tragedia, nei precedenti articoli è stato più volte ribadito che Tobia era alla guida del mezzo che si è poi ribaltato, ed è doveroso rettificare l’errore specificando che alla guida del mezzo non vi era la vittima, ma bensì un altro operaio rimasto ferito. Dopo aver lasciato la chiesa di San Nicola, il feretro ha raggiunto il cimitero comunale di Mondragone per il rito di sepoltura.