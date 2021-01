Oggi l’ultimo saluto ad Angelo morto durante un’escursione

CASAPULLA/PRESENZANO – Saranno celebrati oggi nella chiesa di Sant’Elpidio a Casapulla i funerali di Angelo Raffaele Palma, morto tragicamente nelle ultime ore durante un’escursione in montagna a Presenzano.

Il 62enne, appassionato di caccia, era partito da Casapulla alla volta dell’alto Casertano ma una volta sul posto si è sentito male. Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione oltre ai sanitari del 118: l’equipe del servizio di emergenza però non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per cause naturali.

La salma è stata così restituita ai familiari per il rito funebre che sarà celebrati oggi alle 15 presso la chiesa di Sant’Elpidio. Palma lascia moglie e 3 figli.