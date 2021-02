MACERATA CAMPANIA – Lutto nella comunità di Caturano, frazione di Macerata Campania. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Nella Cerrone, 27 anni. La ragazza non è riuscita a sconfiggere il male del secolo.

La piangono disperatamente la mamma Angelina Stellato, il fidanzato Giuseppe, la nonna Caterina e tutti quanti la conoscevano.

I funerali si svolgeranno alle 16 di oggi, lunedì 8 febbraio, nella chiesa di San Marcello Martire.



Le esequie muoveranno dalla casa in cui Nella abitava, in via Avellino n°2.