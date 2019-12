Oltre un chilo di esplosivo, poteva far saltare in aria tutti. Arrestato mentre porta i botti in auto

CASTEL VOLTURNO – 1,2 chili di esplosivo nel cofano, per questo motivo un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri. Angelo Delle Donne, 28enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano per detenzione illegale di materiale esplosivo.

Fermato a Casandrino in Via Morelli a bordo della sua autovettura, Delle Donne nascondeva nel cofano 25 ordigni artigianali illegali. La polvere pirica in essi contenuta, circa 1,2 chili, avrebbe potuto far saltare in aria la vettura e le case adiacenti.