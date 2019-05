"Aveva" l'ergatsolo, oggi anche il secondo figlio O'Gnucchin è stato assolto - CasertaCE

MARCIANISE (red.cro.) – Si tratta di un omicidio verificatosi 19 anni fa, precisamente il 6 aprile del 2000, a Marcianise, vittima Andrea Biancur. Un regolamento di conti avvenuto all’interno del clan Belforte, per uno sgarro. Per quell’omicidio, in base a una dichiarazione del pentito Michele Frongillo, incrociata con un’altra di Claudio Buttone, per altro smentita da Antonio Bruno, furono rinviati a giudizio Pasquale e Giovanni Buonanno, figli di Gennaro detto O’ Gnucchino.

Pasquale Buonanno fu assolto in primo grado, mentre Giovanni Buonanno fu condannato in primo grado. Stamattina, la corte d’Assise d’Appello, accogliendo in pieno la tesi difensiva degli avvocati Massimo Trigari e Angelo Raucci, ha assolto anche Giovanni Buonanno. Dunque, rimane insoluto e misterioso l’omicidio di Andrea Biancur.