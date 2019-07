OMICIDIO KATIA TONDI. Il perito chiede una proroga. Resta il mistero sull’orario del delitto

SAN TAMMARO – Doveva essere ascoltato oggi un perito nell’udienza sull’omicidio di Katia Tondi, la giovane mamma assassinata il 20 luglio 2013 a San Tammaro. Al professionista era affidato il compito di dirimere i dubbi sull’orario in cui è stata uccisa Katia, ma l’esperto ha chiesto una proroga di trenta giorni prima di presentarsi in aula.

Nel frattempo è stato ascoltato un uomo residente in via Ferdella, vittima di un tentato furto in casa, consumato nello stesso periodo dell’omicidio di Katia, in un’abitazione distante 500 metri da quella della giovane moglie di Emilio Lavoretano. Il testimone ha dichiarato che effettivamente subì un tentativo di furto nel 2013. I ladri però fuggirono dopo essersi accorti della sua presenza.