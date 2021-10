MADDALONI – La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli per l’omicidio di Daniele Panipucci, ucciso a Maddaloni nel 2016. Per Antonio Esposito o sapunar e per Antonio Mastropietro è stata confermata la condanna a 30 anni ciascuno.

Il trentenne Panipucci venne assassinato con un colpo di pistola calibro 7,65 in un agguato a Maddaloni. Morì dopo una settimana di ricovero in ospedale.