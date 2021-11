L’omicidio di Romeo Bondanese. Chiuse le indagini: cinque indagati, quattro sono del Casertano

CASAPULLA /SANTA MARIA CAPUA VETERE/RECALE/PORTICO – (gv) Il tribunale minorile di Roma ha chiuso le indagini per l’omicidio di Romeo Bondanese, il 17enne morto il 16 febbraio 2021 in seguito a una rissa scoppiata a Formia, vicino al Mc Donald in via Vitruvio. Cinque i minori indagati di cui quattro casertani residenti a Casapulla, Portico, Recale e Santa Maria Capua Vetere. Uno di essi rischia il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Si tratta di C. B., 16enne di Casapulla, accusato di aver colpito Romeo Bondanese con una coltellata mortale all’inguine. Nel collegio difensivo gli avvocati Luigi Tecchia, Gianluca Giordano, Massimo Grillo e Carmela Ferraro. È probabile che il pm chieda un rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale, lesioni, porto illecito di arma bianca e rissa, ma non per omicidio volontario. Secondo gli inquirenti, infatti, il ragazzo sotto accusa non aveva intenzione di uccidere Romeo. La famiglia della vittima si costituirà parte civile contro tutti gli indagati (nelle opportune sedi)