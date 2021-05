OMICIDIO VANNINI. Confermate le condanne per Antonio Ciontoli e famiglia

NAZIONALE – La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. I ricorsi della famiglia, accusata a vario titolo dell’omicidio di Marco Vannini, avvenuto la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Ladispoli, sono stati rigettati. Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni, mentre la moglie e figli 9 anni e 4 mesi. I Ciontoli si costituiranno in serata in carcere.

Alla lettura della sentenza, che è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio, la piccola folla di parenti e conoscenti assiepata fuori dall’aula è scoppiata in un applauso. Il rigetto dei ricorsi degli imputati è stato accolto da urla di gioia.