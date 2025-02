Opel Corsa si ribalta sulla Provinciale, conducente al pronto soccorso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CELLOLE – Ieri sera, lunedì, lungo la strada Provinciale 212, nei pressi del Santuario di Santa Lucia, quindi, nel territorio comunale di Cellole, si è verificato un incidente stradale. Un uomo di 63 anni, residente a Sessa Aurunca, ha perso il controllo della sua Opel Corsa, ribaltandosi fuori strada.

Subito intervenuti i sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca con ferite alla testa, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.