Cade e muore a 56 anni mentre pittura la facciata di un capannone Vega-Marican

CARINARO – Cade dell’impalcatura sulla quale sta lavorando e muore. È accaduto a Carinaro ad un operaio di 56 anni, Biagio Mormile, mentre era impegnato a tinteggiare la facciata del Magazzino 25 Vega-Marican, le aziende della nota famiglia Canciello, nella zona industriale di Carinaro. Un volo da un’altezza di 15 metri gli è stato fatale. All’arrivo dei soccorritori le condizioni del 56enne si presentavano già critiche. Corsa disperata in ospedale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici dell’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma le ferite erano troppo gravi. Dopo circa due ore il 56enne è spirato.

Era originario di Cardito ma viveva a Crispano. Il corpo sarà sottoposto ad esame autoptico e sono già state avviate le indagini per valutare eventuali responsabilità.