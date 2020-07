Operaio muore dopo il turno in fabbrica. Oggi l’ultimo saluto a Gianluca Delfino

PRATA SANNITA/CASAPESENNA – L’ultima vittima delle stragi sulle strade del Casertano si chiamava Gianluca Delfino ed aveva 39 anni. Viveva a Prata Sannita, piccolo centro campano alle porte del Molise, e lavorava alla Micromix di Isernia, l’impianto di calcestruzzo che si trova nella zona sud della città. Aveva appena terminato il turno di lavoro e stava facendo rientro a casa con la sua Fiat Panda verde quando, per cause che saranno accertate sulla scorta dei rilievi svolti dalle forze dell’ordine, ha violentemente impattato con l’auto contro un Fiat Ducato

guidato da un uomo di Casapesenna. Per Gianluca non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A chiamare il 113 l’autista del motocarro uscito indenne dal sinistro ma sotto choc. Sul corpo del 39enne non è stata disposta l’autopsia, ritenendo il Pubblico Ministero di non aver bisogno di altri elementi per poter addivenire a quella che è stata la dinamica del sinistro. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi a Prata Sannita.