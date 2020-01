Operata Giovanna, la 19enne ferita da un proiettile. Spunta un video

AVERSA – E’ stata operata Giovanna, la 19enne ferita da un proiettile la notte di Capodanno ad Aversa. I medici hanno estratto l’ogiva, partita da una pistola calibro 38. La giovane sta meglio.

Nel frattempo, su fronte delle indagini gli inquirenti hanno acquisito un filmato, pubblicato anche su youtube nel quale si vede un uomo, in stato di ebbrezza, sparare in aria. Il video è stato girato alle spalle della stazione, non lontano da piazza Giovanni XXIII, al confine tra Aversa e Teverola, dove è avvenuto il ferimento.