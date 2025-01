Operazione ad “Alto Impatto”, denunce e sequestri

600 i soggetti controllati, in 10 finiscono nei guai

CASETEL VOLTURNO – Nella serata di ieri, si è conclusa a Castel Volturno un’operazione ad “alto impatto”, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Caserta.

Sono state impiegate oltre 50 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e personale dell’A.S.L., che hanno permesso il controllo di oltre 600 persone e 250 veicoli, perquisizioni e denunce. Controllate circa 70 persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza.

I controlli della Polizia di Stato hanno consentito didenunciare 10 soggetti per reati vari, tra cui violazioni di misure di prevenzione, illeciti ambientali e abusivismo edilizio.

In occasione dei servizi, il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, con il concorso dell’A.S.L., ha effettuato controlli di polizia amministrativa ad esercizi commerciali, sequestrando, in un bar, oltre 10 chili di prodotti alimentari per mancata tracciabilità. I titolari di tre attività, tra cui una struttura ricettiva, sono stati denunciati per aver edificato opere abusive, che sono state poi sequestrate. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 7 mila Euro.