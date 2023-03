Operazione Interforze. Scoperto cimitero di auto rubate

Il bilancio dei controlli di attività congiunte tra l’Esercito Italiano e le Forze dell’Ordine, sulla base della programmazione della Cabina di Regia “Terra dei fuochi”

VILLA LITERNO – Si è conclusa una intensa settimana di attività congiunte tra l’Esercito Italiano e le Forze dell’Ordine, sulla base della programmazione della Cabina di Regia “Terra dei fuochi”, presieduta dall’ Incaricato Filippo Romano, che sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, hanno condotto attività di controllo in decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e pattuglie a terra dell’Esercito, oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza. In particolare lo scorso lunedì 20 marzo a Casal di Principe è stata condotta, con i Vigili del Fuoco, un’attività di controllo su alcune aree con possibili inneschi per roghi, le aree sono state messe in sicurezza, nell’ attesa della successiva bonifica. Sempre nella stessa giornata, a Villa Literno, l’Esercito e la Polizia Metropolitana di Napoli hanno rinvenuto presso un’campo arato, circa 18 carcasse di autovetture oggetto di furto celate tra i rovi. I resti dei veicoli sono stati recuperati con il supporto dell’Esercito e sottoposti a sequestro probatorio, in attesa delle determinazioni da parte della Procura di Napoli Nord. Mercoledì 22 marzo, a Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo, le attività congiunte hanno visto impiegate pattuglie di Esercito, Guardia di Finanza di Marcianise Caserta e Aversa, ROAN Napoli, CC forestali di Caserta, Polizia di Stato e Carabinieri di Maddaloni, Polizia Metropolitana di Napoli, ASL ARPAC Caserta, e ICQRF Napoli. Sono stati effettuati Controlli ad un Pezzamificio, un deposito auto e uno di materiale ferroso, a seguito dei quali, un’attività di 700 Mq è stata posta sotto sequestro insieme a circa 50 mq3 di rifiuti, una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria e due sono state sanzionate con una ammenda di circa 32 mila Euro. Sempre Giovedì 23 marzo a Villa Literno in provincia di Caserta, durante un controllo congiunto tra Esercito e Carabinieri, presso un’autocarrozzeria, due extracomunitari sono stati sorpresi in attività lavorativa, i due erano entrambi sprovvisti di regolare contratto di assunzione e uno non era in possesso del regolare permesso di soggiorno. A seguito del controllo è scattata una ammenda, per il titolare dell’attività, quantificabile in un massimale di oltre 110 Mila euro. Le donne e gli uomini dei Corpi di Polizia, Pubblica Sicurezza e Forze Armate con determinazione ed encomiabile impegno, costantemente in prima linea, continuano, in modo mirato e selettivo alla repressione delle attività illegali, l’abusivismo e lo smaltimento illecito di rifiuti, a favore e in difesa di cittadini e dei territori.