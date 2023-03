Operazione “Piazza Pulita”: Appello per 18 imputati

Tra gli accusati 14 percettori del reddito di cittadinanza

VILLA LITERNO – Operazione “Piazza Pulita”, fissato l’appello per 18 imputati. Dovranno presentarsi alla fine del mese di maggio dinanzi alla Sesta Sessione della Corte di Appello di Napoli Pasquale Tavoletta, Michela Chiaramonte, Luigi Elia, Raffaele Tamburrino, Jamale Janiba, Tammaro Tullio, Aniello Puca, Tonia di Fusco, Giuseppe Potenza, Gaetano Pedana, Nicola Chiarolanza, Paola Savanelli, Veronica Parente, Giuseppe Russo, Salvatore Folmi, Tammaro Dell’Aversano, Alessandro Fontanarosa, Brunella Garzillo.

Nel corso del processo celebrato con rito abbreviato, avevano incassato: 5 anni e 4 mesi Alessandro Fontanarosa, 4 anni e 2 mesi per Brunella Garzillo, 2 anni e 10 mesi per Luigi Elia, Tobia DI Fusco e Michela Chiaramonte, 3 anni per Giuseppe Russo, 3 anni e 6 mesi per Giuseppe Potenza, 1 anno e 8 mesi per Veronica Parente, 3 anni e 4 mesi per Tullio Tammaro, 1 anno e 4 mesi per Gaetano Pedana, 2 anni e 8 mesi per Aniello Puca, 2 anni di reclusione per Salvatore Folmi, Raffaele Tamburrino, Jamale Janiba, Paola Savanelli e Nicola Chierolanza. Invece 1 anno e 4 mesi pe Pasquale Tavoletta e Tammaro Dell’Aversano.

Accusati

tutti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’indagine , avviata dai carabinieri della stazione di Villa Literno, consentì di raccogliere a carico degli imputati, tra i quali 14 percettori del reddito di cittadinanza, gravi indizi di colpevolezza in merito ad oltre 300 episodi di spaccio.