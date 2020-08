OPERAZIONE TERRA DEI FUOCHI. 10 denunciati e oltre 13mila euro di sanzioni

MARCIANISE – Ancora controlli nel lembo di terra tra Napoli e Caserta, noto sui media come Terra dei Fuochi, secondo una pianificazione coordinata dalla Prefettura di Napoli e la Prefettura di Caserta, su programmazione dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania. Ieri i controlli straordinari hanno interessato i comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Marcianise. In campo 22 equipaggi per un totale di 50 unità interforze. Controllate sei attività imprenditoriali e commerciali, di cui due sanzionate, 51 persone identificate, di cui 10 denunciate tra lavoratori irregolari e responsabili di illeciti ambientali, 17 auto/autocarri controllati, circa 3mila metri di aree sequestrate e oltre 13mila euro di sanzioni comminate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.