Ora è mistero vero sulla morte di Francesco Iovine, nipote di ‘o ninno. I parenti chiedono l’autopsia. Funerali sospesi

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Rinviato il funerale di Francesco Iovine, la famiglia chiede nuova autopsia sulla salma e presenta esposto in Procura. La famiglia del 29enne nipote dell’ex boss Antonio Iovine, detto o ninno, si è affidata a un legale per vederci chiaro sulle cause misteriose del decesso del giovane Francesco, che si era trasferito ad Ibiza, per cambiare vita, orfano di padre, aveva la madre, un fratello Oreste e delle sorelle, tutti vogliono sapere cosa è accaduto realmente lo scorso 29 marzo ad Ibiza, come è possibile che un giovane sano sia morto improvvisamente, per questo è stato presentato un esposto presso il Tribunale di Napoli Nord, per chiedere ulteriori verifiche e l’esame autoptico poichè le indagini condotte dalle autorità spagnole non convincono i familiari.

Ricordiamo che Francesco, figlio di Carmine, ucciso nel 1994, da pochi giorni era rientrato nell’isola spagnola, dove si era trasferito con la sorella. Francesco a differenza del fratello Oreste, non aveva aderito al programma di protezione garantito ai familiari di Antonio Iovine, ex boss dei Casalesi divenuto collaboratore di giustizia nel 2014. Il decesso sarebbe sopraggiunto dopo un malore, forti dolori che aveva costretto il 29enne a recarsi da solo in ospedale la sera prima e il giorno dopo dove dopo poco è sopraggiunta la morte a causa di una crisi respiratoria, questa dinamica però non convince la famiglia del ragazzo che vuole sapere la verità.