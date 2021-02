Ordina mascherine su internet per i suoi allievi. Truffata prof di musica

NAPOLI/CASERTA – Ha ordinato su internet mille mascherine, per un totale di 430 euro, da destinare agli allievi dell’associazione musicale di cui è presidente. Ma è incappata nella truffa ordita da un 27enne napoletano.

Succede a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, dove la presidente dell’associazione, dopo aver effettuato il bonifico per pagare i dispositivi anti-Covid, ha controllato a che punto fosse la spedizione. Si è così accorta che il codice di tracciamento del pacco in suo possesso era in realtà abbinato ad un’altra consegna, già recapitata in provincia di Caserta.