Lunedì 16 settembre Antonella Guida presenta la sua candidatura a presidente dell’Ordine dei Medici

La presentazione ufficiale si terrà lunedì 16 settembre alle ore 19:00 presso la Chiesa dell’Annunziata ad Arienzo

ARIENZO – Elezioni Ordine dei Medici. La presentazione ufficiale della lista “Sintesi” si terrà lunedì 16 settembre 2024, alle ore 19:00, presso la storica Chiesa dell’Annunziata ad Arienzo. “Siamo lieti di invitarvi alla presentazione ufficiale della nostra lista, che si terrà lunedì 16 settembre 2024, alle ore 19:00, presso la storica Chiesa dell’Annunziata ad Arienzo.

L’evento sarà un’importante occasione per condividere con la comunità medica il nostro progetto, i nostri valori e le proposte concrete che intendiamo portare avanti – ha dichiarato la Dott.ssa Antonella Guida, candidata Presidente con la Lista Sintesi – Crediamo fermamente che il dialogo e la partecipazione siano elementi essenziali per costruire insieme un futuro migliore per l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Caserta, e la presentazione della lista rappresenta un momento cruciale in questo percorso.

Nel corso della serata interverranno i candidati della lista, che esporranno le principali linee programmatiche e saranno disponibili per rispondere a domande e confrontarsi con il pubblico e i media presenti.