Progettano attentato al Vulcano Buono. Il Riesame conferma le accuse per Ammendola e Rinaldi

MADDALONI – (tp) Il riesame, decima sezione tribunale di Napoli, conferma le accuse per Maurizio Ammendola 43 anni di Maddaloni (difeso dai penalisti Mario Mangazzo e Nunzia Cantile ) e per Michele Rinaldi 47 anni di Avellino. Non escono dal carcere, perché secondo la ricostruzione di un testimone, l’ex fidanzata di uno degli arrestati, il gruppo di presunti terroristi oltre a progettare l’attentato al centro commerciale “Il Vulcano Buono” di Nola, in particolare, proprio Ammendola, era diventato una persona pericolosa, pronto a tutto, si addestrava militarmente. Secondo, il contenuto di un verbale depositato dai procuratori, nel corso dell’udienza del riesame, sembra che fosse pronto anche ad un sequestro di persona. Oltre ad Ammendola e Rinaldi, 20 giorni fa, sono stati arrestati, Massimiliano Mariano e Gianpiero Testa; Fabio Colarossi dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria, solo uno ancora ricercato, un cittadino di origine russa.