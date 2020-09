ORE 01.58. ELEZIONI REGIONALI. Gianpiero Zinzi unico lampo nel centrodestra verso le 15 mila preferenze. FdI: testa a testa ma con pochi voti tra Piscitelli e Cangiano. Grimaldi può solo sperare

CASERTA – Nel centrodestra rilevante è il risultato di Gianpiero Zinzi. Al momento, a pochi minuti dallo scoccare delle 2 di notte, veleggia verso gli 11 mila voti di preferenza. Calcolando ancora quelli da scrutinare, dovrebbe arrivare intorno a quota 15 mila. Questa performance e solo questa performance personale ha consentito alla Lega di diventare il primo partito del centrodestra a Caserta e provincia.

In questo istante è intorno all’8 e mezzo percentuale rispetto al 6,70 di Fratelli d’Italia e il 5,87% di Forza Italia. Nessun problema per il seggio in Regione, visto e considerato che il resto di o,7 di un’ora fa potrebbe guadagnare ancora qualche centesimo di punto. La percentuale di Fratelli d’Italia è comunque superiore alla media regionale (1,2/1,3%). E, dunque, alle due di notte, possiamo confermare che dopo il primo seggio pieno di Napoli, il secondo dovrebbe scattare a Caserta in una contesa che vede al momento Alfonso Piscitelli in testa su Gimmi Cangiano di stretta misura. Per quanto riguarda Forza Italia nessun dubbio: ammesso e non concesso che uno dei tre seggi previsti scatti a Caserta, sarà Massimo Grimaldi a conquistarlo, visto che stacca di quasi mille punti Amelia Forte con la quale ha camminato insieme sulla scheda.