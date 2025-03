ESCLUSIVA. Arrestata la super segretaria di Fulvio Martusciello

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA (g.g.) – Sviluppi clamorosi nelle indagini che coinvolgono l’europarlamentare, nonché coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello.

Su mandato dell’autorità giudiziaria belga, è stata arrestata l’assistente accreditata di Martusciello, Lucia Simeone, nota anche con il nome di Luciana.

Originaria di Ercolano, si tratta di una persona di estrema fiducia del politico napoletano, notissimo anche in provincia di Caserta, una sorta di segretaria generale dei suoi uffici.

La notizia non è ancora ufficiale, ma CasertaCe ha la possibilità di darla in esclusiva, avendola tratta da fonti vicinissime alla famiglia della donna. Risponde di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione e si trova al carcere di Secondigliano.

Non si può ancora stabilire se il provvedimento cautelare sia stato legato alla prima o alla seconda indagine relative a Martusciello, ossia a quella aperta sui presunti casi di corruzione connessi alle sorprendenti iniziative assunte dallo stesso Martusciello, ma anche da altri parlamentari, in difesa delle richiesta di due colossi cinesi della telefonia mobile e delle telecomunicazioni, ci riferiamo a HUAWEI e LTE, rispetto alla questione 5G; l’arresto della Simeone potrebbe essere relativo all’indagine sulle firme apposte fraudolentemente – secondo la procura belga – da Martusciello e dal suo collega Giosi Ferrandino, eletto nel PD alle Europee del 2019 e poi transitato in Azione, partito di Carlo Calenda.

Si tratta di un’attività con Martusciello avrebbe fatto risultare presente Ferrandino alle sedute del Parlamento Europeo, venendo ricambiato dal politico ischitano, con la conseguenza che entrambi sarebbero riusciti a intascare diversi importi a corrispettivo delle diarie da 350 euro, previste per ogni presenza alle sedute dell’Europarlamento.