S.MARIA C.V. Trambusto e ambulanza al liceo Amaldi. Una studentessa si taglia le vene e…

Conosciamo questa notizia dalle 11 e 30, ma l’abbiamo pubblicata solo ora dopo aver svolto qualche verifica e qualche controllo ulteriore

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.g.) Il fatto che stamattina verso le 11, un’ambulanza del 118 sia arrivata davanti all’ingresso del liceo scientifico Nevio Amaldi in via Napoli, a Santa Maria Capua Vetere, non significa di per sè che si sia registrato all’interno di quelle aule, di quei corridoi e di quegli uffici, un fatto grave. L’ambulanza del 118 infatti raggiunge spesso le scuole durante l’orario scolastico, in modo da soccorrere studenti o docenti oppure ancora personale non docente, colpiti da malore, che in un primo tempo, magari, appaiono seri, ma che poi si risolvono felicemente senza provocare gravi conseguenze.

Fatta la doverosa premessa, scriviamo che questa ambulanza del 118 è arrivata sul posto in quanto una studentessa dell’Amaldi ha compiuto un atto di autolesionismo, tagliandosi le vene con una lametta. La giovane è stata fermata in tempo e consegnata ai genitori, dopo la medicazione eseguita dai sanitari dell’ambulanza, giunta sul posto. Non è grave.