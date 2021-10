ORE 13:34 S.MARIA C.V. ELEZIONI. Le preferenze, sezione per sezione, per ognuno dei 395 candidati. ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

In calce all’articolo lo schema completo per ognuna delle 17 liste, delle 7 che hanno appoggiato Mirra – il quale si è dimostrato impopolare, andando dotto alla sua coalizione di 9 punti. Poi ci sono le 5 liste che hanno appoggiato Raffaele Aveta e le 5 che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Maria Gabriella Santillo

S.MARIA C.V. – Nella valle di lacrime casertana, dove neanche Il Gattopardo viene applicato, visto che qui non cambia nulla nemmeno per finta, ci rimane solo la vanitosa soddisfazione dell’autocitazione.

Il nostro titolo per le elezioni comunali di S.Maria C.V. è, da mesi e mesi a questa parte, sempre lo stesso: vincerà Antonio Mirra al primo turno, non per suoi meriti, ma perché non ci saranno candidati all’altezza di contrastarlo a partire dalla mobilitazione di persone di qualità e anche di quantità da inserire nelle liste. Non possiamo nemmeno dire di averci preso in pieno, dato che la realtà è andata a di là della previsione.

Antonio Mirra ha riportato il 64,41% dei voti mentre la somma delle sue liste ha raggiunto quota 13.218 voti, pari al 73,25%.

Dunque è andato quasi 1.440 voti sotto alle sue liste. Ci sono stati quasi 1.500 sammaritani che al consiglio comunale hanno votato un candidato di una compagine collegata a Mirra, ma hanno scelto la strada del consenso disgiunto, votando in tutta evidenza Raffaele Aveta.

Ciò vuol dire che Mirra, pur essendo un sindaco impopolare, in tutta evidenza, vince per demerito degli altri e non per merito suo. Esattamente quello che abbiamo scritto almeno mezza dozzina di volte nei giorni precedenti al voto.

Nelle tabelle che pubblichiamo in calce, ci sono le preferenze riportate da ognuno dei 395 candidati delle 17 liste in campo. Preferenze suddivise, peraltro, per sezione elettorale. Un quadro super completo, dunque, da cui – dopo aver dato notizia della ripartizione dei seggi tra le varie liste – estraiamo materialmente i nomi dei componenti del nuovo consiglio comunale.

Lo schiacciante risultato del 73,25% consente alle liste di Mirra di eleggere ben 18 consiglieri su 24.

I 18 diventano 19 con lo stesso Mirra, che in quanto candidato sindaco ed essendo in tutta evidenza stato superato esponenzialmente il quorum, ha diritto anche a un posto di consigliere comunale.

6 seggi su 18 toccano alla lista Mirra 2021, cioè la civica più vicina al sindaco. Risultano eletti: Enrico Di Rienzo, recordman delle preferenze con 895 voti personali, che gli attribuiscono, di gran lunga, la palma di consigliere comunale anziano, grazie alla quale presiederà i lavori della prima seduta del consiglio, che sarà come norma impone convocata dallo stesso sindaco e dovrà eleggere il presidente dell’assise.

Proseguiamo:

Edda De Iasio, 575 voti

Luigi Simonelli, 514 voti

Danilo Feola, 436 voti

Davide Fumante, 346 voti

Carmen Carrillo, 263 voti.

4 seggi alla lista Socialisti e Riformisti:

Carlo Russo, 567 voti

Giuseppe Napolitano, 458 voti

Gaetano Di Monaco, 437 voti

Anna Sepolvere, 394 voti.

3 seggi ad Area Popolare:

Giuseppe Di Monaco, 299 voti

Alessandro Maffei, 265 voti

Paolo De Riso, 224 voti.

2 seggi a Moderati per S.Maria C.V.:

Dino Capitelli, 381 voti

Anna Maria Ferriero, 308 voti.

2 seggi al Pd:

Francesco Di Nardo, 549 voti

Pasquale Ciardiello, 153 voti.

1 seggio a Noi Campani:

Francesco Petrella, 406 voti.

LA MINORANZA

Oltre a quello di Raffaele Aveta, 1 seggio ai 5 Stelle conquistato da Danilo Talento con 135 voti, e 1 seggio a Europa Verde guadagnato da Italo Crisileo con 261 voti.

Gli altri 3 consiglieri di minoranza saranno Maria Gabriella Santillo e i 2 eletti della lista Giorgia Meloni, Rosario Graziano con 504 voti e Luigi Pardi Merola con 121 voti.

Quest’ultimo è il candidato che entra in consiglio comunale con il più basso numero di preferenze.

