AGG. ORE 18.17 LIVE VIDEO. Ecco i primi minuti del comizio della Meloni. Standing ovation. “Grazie a questa magnifica terra”

Si tratterà sicuramente dell'evento più partecipato dell'intera campagna elettorale di questa provincia. E' evidente che, com'è capitato in altre elezioni per altri partiti, c'è sempre in Italia una sensazione di un vento che tiri soprattutto da una parte. L'evento di oggi lo dimostra.

AGG. ORE 18.02 – Giorgia Meloni è arrivata in piazza Margherita e da pochi minuti ha preso la parola per il suo comizio.

CASERTA – Piazza Margherita piena come un uovo, con la folla che , col passare dei minuti , sta riempiendo anche le aree laterali, quella di più visibilità di via Battisti ma anche un pezzo di Corso Trieste dal quale però il palco non è molto visibile.

E’ chiaro che l’entusiasmo per i sondaggi che negli ultimi due anni hanno dato Fratelli d’Italia in inesorabilmente ascesa e visto Giorgia Meloni crescere sempre di più quale leader politico preferito dagli italiani, hanno sicuramente incentivato la partecipazione.

Esiste un vento e come capita sempre le lezioni politiche di questo paese, si coglie tutto. Fratelli d’Italia oggi è l’unico partito in lizza che può permettersi di tenere comizi in qualsiasi località in cui la leader nazionale si reca. Per cui le diverse migliaia di persone presenti a Caserta e che sono in attesa dell’arrivo, che dovrebbe avvenire a minuti, della Meloni, rappresentano la conseguenza di questa condizione peraltro già molto nota.