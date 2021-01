ORE 17:50 ESCLUSIVA MADDALONI. 4 medici anestesisti dell’ospedale Covid contagiati nella Terapia Intensiva

MADDALONI (G.G.) – Tra gli operatori sanitari esposti in prima linea per curare i malati di Covid, sono quelli che effettivamente rischiano di più: i medici anestesisti, infatti, lavorano stabilmente all’interno dei reparti di Terapia Intensiva.

Le precauzioni sono importanti, ma a volte non bastano. Se ne sono accorti quattro medici anestesisti in servizio nel Covid Center di Maddaloni, risultati positivi al Coronavirus.

Con ogni probabilità uno di loro è rimasto contagiato mentre curava un paziente ricoverato in gravi condizioni in uno dei 9 posti dedicati alla Rianimazione e alla intubazione estrema all’interno dell’ospedale maddalonese che, al pari del Melorio di S.Maria C.V. viene utilizzato dall’Asl di Caserta per curare esclusivamente pazienti afflitti dal Covid-19.

Probabile, dunque, che l’anestesista contagiato abbia poi, contagiato altri 3 colleghi operanti nello stesso turno.

Al riguardo, sono una decina gli anestesisti che si alternano al capezzale dei pazienti della Terapia Intensiva.

Al momento, da quello che si sa, i 4 professionisti non sono ancora stati sostituiti. Ma questo non potrà non avvenire già dalle prossime ore, dato che è impensabile che gli altri anestesisti possano farsi carico di un turno intero rimasto completamente sguarnito.