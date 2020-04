ORE 18:15 ESCLUSIVA CORONAVIRUS. Contagiata una nota caposala dell’ospedale civile di CASERTA

CASERTA (g.g.) – E’ ricoverato nell’ospedale in cui lavora il medico del pronto soccorso di Caserta rimasto contagiato dal Coronavirus nei giorni scorsi.

Stamattina abbiamo scritto di un’affezione febbrile. Pare che la temperatura sia significativamente alta e il professionista viene tenuto in osservazione (clicca qui per leggere). La novità di oggi sarebbe costituita dalla positività di un altro componente importante dell’ospedale civile di Caserta. Si tratta di una nota caposala la quale avrebbe cominciato ad accusare i primi malesseri nella giornata di ieri. Il primo tampone a cui si è sottoposta sarebbe risultato negativo. Il secondo invece, purtroppo, positivo. Come si sa in questi casi sono 3 le analisi che possono in qualche modo fornire la matematica certezza. Però, tenendo conto anche dei sintomi si può pensare che questa persona sia stata contagiata e a sua volta si sia posta in isolamento, non sappiamo se domiciliare o all’interno del reparto covid del Civile.